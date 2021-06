COVID-19 : Les sans rendez-vous déjà complet à Rimouski

Les doses d'AstraZeneca se sont envolées comme de petits pains chauds à Rimouski.

Il n'y a déjà plus de place pour l'administration de la deuxième dose sans rendez-vous au centre de vaccination dans l'édifice du BMR.

Ailleurs sur le territoire, les cliniques sans rendez-vous pour AztraZénéca se dérouleront mardi sur les sites habituels.

De 8 heures à 20 heures à Amqui, Matane et Mont-Joli,

De midi à 20 heures dans les Basques et â Rivière-du-Loup

De 8 heures à 20 heures au Témiscouata et au Kamouraska.

Un seul nouveau cas aujourd'hui

Le Bas-St-Laurent enregistre un seul cas de COVID dans les 24 dernières heures.

Il se retrouve dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Le infections actives atteignent les 25.

Moins de 5 dans Rimouski Neigette et la Mitis et aucun dans la Matapédia et la Matanie.

2 personnes sont toujours hospitalisées.

Bonne nouvelle, il n'y a plus aucun patient lié à la covid aux soins intensifs.