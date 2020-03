COVID-19: Marc Parent encourage l’achat local

Le maire de Rimouski, Marc Parent, encourage la population à soutenir les commerçants locaux, qui vivent des moments difficiles sur le plan financier.

De nombreux entrepreneurs ont vu leur chiffre d’affaires chuter en raison de la pandémie.

D’autres ont été contraints de fermer temporairement leurs portes.

Il est toujours possible d’encourager les commerces locaux en faisant des achats en ligne, en favorisant les services de livraison ou en s’assurant de laver ses mains.

« Ils ont malheureusement dû licencier certains de leurs travailleurs de façon temporaire. C’est important, on a plusieurs artisans, commerçants, entrepreneurs locaux et il est possible de continuer à faire des affaires avec eux, à les encourager tout en respectant les règles de sécurité. » Marc Parent, maire de Rimouski

Suite au premier cas déclaré de COVID-19 dans la région, le maire appelle au calme. Il rappelle à la population de respecter les règles d’hygiène de base, d’éviter les rassemblements, les contacts directs avec d’autres personnes, de limiter les déplacements interrégionaux, de respecter l’isolement de 14 jours au retour d’un voyage et demande aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison le plus possible.

« Dans les derniers jours, on a reçu des commentaires en lien avec la présence de personnes de 70 ans et plus dans des lieux publics, mentionne-t-il. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une recommandation et non d’une interdiction. Il faut respecter les mesures de sécurité, mais aussi ses concitoyens et concitoyennes. »

Des nouvelles mesures à Rimouski

La Ville de Rimouski fera le point sur la situation de façon régulière toutes les semaines.

Le conseil municipal évalue également la question des taxes municipales et prendra une décision prochainement.

Une assemblée extraordinaire se tiendra lundi, où un plan particulier d’intervention en cas de pandémie et d’épidémie sera adopté. Ce plan vise à assurer le maintien des opérations à la Ville de Rimouski.

Il s’agit d’un plan global divisé en quatre phases d’urgence, soit la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement. Rimouski se trouve toujours dans la phase de préparation. « On juge qu’on tombera dans la troisième phase lorsqu’il y aura des cas de contamination communautaire qui auront été détectés sur le territoire. C’est une approche globale qui nous permet d’assurer la sécurité des citoyennes et citoyens en tout temps. »

L’assemblée extraordinaire sera diffusée en ligne.

Rappelons que Rimouski a fermé ses installations culturelles, communautaires et de loisirs pour une durée indéterminée. Les bureaux administratifs sont accessibles sur rendez-vous si nécessaire.

Une nouvelle section web consacrée aux mesures prises par la Ville en lien avec la COVID-19 est disponible sur le site internet.