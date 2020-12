13 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Il s’agit d’une hausse comparativement à la dernière semaine.

Le bilan régional s’établit maintenant à 1223 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) dévoilera un bilan plus complet aujourd’hui, comprenant notamment le nombre de décès, d’hospitalisations et de cas rétablis.