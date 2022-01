COVID-19: pas de hausse des hospitalisations au Bas-Saint-laurent ce week-end

Le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 reste stable au Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS rapporte un total de 20 personnes soignées aux hôpitaux de Rimouski et Rivière-du-Loup, soit le même nombre que vendredi. Une personne est traitée aux soins intensifs.

Même si les chiffres ne sont plus aussi précis en raison de la fin du dépistage pour tous, 471 nouveaux cas sont répertoriés au cours du week-end.

Le total depuis le début de la pandémie au Bas-Saint-Laurent surpasse les 10 000, soit 10 341 cas.

La région déplore toujours 65 décès alors que le nombre de cas actifs atteint 2435.

Il est de près de 600 à Rimouski et d'environ 200 dans la Matapédia, la Mitis et la Matanie.

Données encourageantes pour la troisième dose

Près de 49 000 Bas-Laurentiens de 18 ans et plus avaient reçu leur troisième dose de vaccin anti-COVID vendredi. Ce chiffre représente 32,5 % de la population régionale.

Les personnes de 40 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous de vaccination pour la dose de rappel à partir d'aujourd'hui.

Les 35 ans et plus pourront le faire à partir de mercredi, les 25 ans et plus à partir de vendredi et les 18 ans et plus à partir du lundi 17 janvier.

Il reste toujours des milliers de places disponibles pour la vaccination en janvier et février.