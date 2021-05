COVID-19 : Rimouski retourne en rouge.

Dans son point de presse de 13h, le premier ministre, François Legault confirme le retour en zone rouge du RLS de Rimouski.

Avec une moyenne de moins de 5 cas par jour, la situation s'est grandement améliorée depuis 2 semaines.

À partir de lundi, le couvre-feu retournera à 21:30 et les commerces non essentiels rouvriront.

Les élèves retourneront à l'école, à l'exception des jeunes de secondaire 3, 4 et 5 qu'ils seront en alternance.

La vaccination est maintenant ouverte aux 30 ans et plus et sera disponible pour les 18 ans et plus d'ici la fin de la semaine.

Selon le directeur de la Santé publique, les tranches d'âges plus jeunes sont la solution pour la mise en place d'un plan de déconfinement.

J'invite les jeunes particulièrement parce qu'ils font partie de la solution eux autres aussi. Le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. C'est avec ça que l'on va être capable de ramener nos épidémiologies à des couleurs comme on n’a jamais connu et se donner plus de liberté. Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique du Québec

57 nouveaux cas au Bas-St-Laurent

C'est encore Rivière-du-Loup qui affiche le plus grand nombre de nouveaux cas avec plus de la moitié soit 30 sur 55.

Le Témiscouata suit avec 11 et le Kamouraska 6.

L'est du territoire s'en tire toujours aussi bien avec 4 nouveaux cas dans Rimouski-Neigette et aucun dans La Mitis, La Matapédia et La Matanie.

Il y a 441 cas actifs sur le territoire une hausse de 7 comparativement au bilan d'hier.