COVID-19: six cas de plus au Bas-Saint-Laurent

Six nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Les MRC de La Matapédia et du Témiscouata recensent chacune deux infections supplémentaires et celles de La Mitis et des Basques en rapportent chacune une.

72 cas sont toujours actifs dans la région.

Les hospitalisations sont en hausse de une. Trois personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs à l'hôpital de Rimouski en raison du virus.

Au total, 4540 Bas-Laurentiens ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie.