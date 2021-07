COVID-19 : Succès pour les cliniques mobiles dans la Matapédia

Le CISSS du Bas-St-Laurent est satisfait de la réponse de la population de la Matapédia face aux cliniques de vaccination mobiles.

Au total, 243 personnes ont été vaccinées au cours de ces quatre journées de vaccination.

54 doses ont été administrées à St-Zénon-du-lac-Humqui, 60 à Causapscal et 129 à Sayabec.

Une première expérience de cliniques mobiles réussie selon le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent Gilles Turmel.

Ça répond vraiment à un besoin et on l'a constaté. Plusieurs personnes nous disaient que si nous n’étions pas venus dans leurs municipalités, peut-être on n’aurait jamais pu se faire vacciner. Alors ça vient confirmer qu'on répond à des besoins. Ça nous satisfait et les données sont intéressantes.

Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-St-Laurent.