COVID-19: toujours 35 cas au Bas-Saint-Laurent

La situation demeure stable au Bas-Saint-Laurent pour une quatrième journée consécutive.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été confirmé, le bilan se maintient à 35. 31 personnes sont guéries, deux autres sont hospitalisées, dont une à l’extérieur de la région.

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 168 personnes ont reçu un résultat positif au test de dépistage, soit une de plus qu’hier. La COVID-19 a fait un nouveau décès dans cette région, portant le total à huit.

Québec a dévoilé son nouveau plan de dépistage massif en vue du déconfinement graduel qui s'amorcera dès lundi.

L'objectif est de réaliser 14 000 tests par jour dans la province, alors que 6 000 sont effectués quotidiennement depuis le début de la pandémie.

« On retourne à un dépistage massif qui va nous permettre de mieux mesurer la transmission communautaire. On a la capacité d'augmenter le nombre de tests actuellement. On a le souci de détecter rapidement toute possible éclosion qui pourrait survenir dans un de nos milieux déconfinés, dont les écoles ou les entreprises. »

Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la Santé publique