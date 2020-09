COVID-19: un 3e décès au Bas-Saint-Laurent

Un troisième décès en raison de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. Il s'agit d'un premier décès en quatre mois, soit au début de la pandémie.

En raison de la confidentialité des dossiers, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ne peut dévoiler l'âge et le lieu de résidence de la personne décédée.

Au total, la région compte 317 cas, soit huit cas de plus que samedi.

Il y a un cas de plus dans Rimouski-Neigette, pour un total de 51, un cas de plus dans La Matapédia, pour un total de 18, et cinq autres cas dans Rivière-du-Loup, pour un total de 135.

Dix personnes supplémentaires sont comme considérées guéries, mais trois personnes sont hospitalisées.

Par ailleurs, le CISSS confirme qu'il n'y a aucun nouveau cas en lien avec l'éclosion à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Deux usagers et deux employés ont été testés positifs la semaine dernière.