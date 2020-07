COVID-19: un bilan stable au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 dans la région. Le bilan demeure stable avec 61 infections depuis le début de la pandémie, dont 52 guérisons et deux décès.

Il n’y a aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus.

Les MRC de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette demeurent les plus touchées avec respectivement 27 et 15 personnes infectées.

La Mitis, la Matapédia et la Matanie comptent moins de cinq cas.