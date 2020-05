COVID-19: un bottin aide-mémoire pour rejoindre les services essentiels

Tous les foyers matapédiens recevront, d'ici quelques jours, un bottin aide-mémoire aimanté afin de connaître les services essentiels disponibles sur le territoire de la MRC, et ce, même après la crise de la COVID-19.

Il est composé de trois différents secteurs d'activité, soit « services alimentaires », « jeunes, familles et aînés » et « soutien psychosocial ».

L'outil comprend des numéros de téléphone d'organismes locaux, régionaux et provinciaux et permettra aux citoyens et aux personnes vulnérables de communiquer rapidement avec les intervenants.

« Sur nos territoires ruraux, il y a des gens qui n'ont pas accès à tous les outils web qu'on utilise beaucoup actuellement, des gens qui n'ont pas accès à Internet, des gens qui n'ont pas d'abonnement Internet non plus. Les numéros qu'on a mis dans ce bottin sont moins connus. Par exemple, on n'a pas mis le 9-1-1, car tout le monde connaît ce numéro d'urgence. » Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

