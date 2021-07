COVID-19: un cas de plus durant le weekend au Bas-Saint-Laurent

Un seul nouveau cas de COVID-19 a été déclaré au Bas-Saint-Laurent durant le week-end.

Le CISSS confirme cette infection dans la MRC de La Matanie.

Huit cas demeurent actifs dans l’ensemble du territoire.

Au total, 3974 personnes ont contracté la maladie dans la région depuis le début de la pandémie.

Nouveaux assouplissements

Le gouvernement Legault a annoncé de nouveaux assouplissements dans la province à compter du premier août.

Les stades, les festivals et les grandes salles de spectacle pourront accueillir un plus grand nombre de visiteurs. Les espaces extérieurs pourront accepter 15 000 spectateurs et les espaces intérieurs 7 500.

Les bars, les microbrasseries et les restaurants pourront servir de l'alcool jusqu'à 1h du matin plutôt qu'à minuit.