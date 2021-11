COVID-19: un décès supplémentaire au Bas-Saint-Laurent

La COVID-19 a fait un décès supplémentaire au Bas-Saint-Laurent ce week-end.

Au total, 58 personnes ont succombé à la maladie dans la région depuis le début de la pandémie.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent enregistre 14 nouveaux cas de COVID-19 durant la fin de semaine.

La MRC de Rimouski-Neigette recense la plus importante hausse avec six infections supplémentaires. La Mitis et La Matapédia rapportent chacune trois cas et le Kamouraska deux.

68 cas sont actifs sur l'ensemble du territoire.

Une personne est toujours hospitalisée en raison de la COVID-19 à l'hôpital de Rimouski.