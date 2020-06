COVID-19 : un nombre de cas stable dans l’Est-du-Québec

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été déclaré au Bas-Saint-Laurent. Le bilan demeure stable avec 49 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

De ce nombre, 46 sont rétablies et deux sont décédées.

Le seul cas actif dans la région a été confirmé hier dans la MRC du Témiscouata.

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, deux nouvelles guérisons ont été enregistrées. Sur les 186 cas recensés depuis le début de la crise, 176 sont rétablis et neuf sont morts de la COVID-19.

Une rentrée scolaire en septembre

Le gouvernement Legault a annoncé une reprise presque complète des activités pour la rentrée scolaire dans l’ensemble de la province.

Les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire seront de retour à l’école à temps plein. Les classes seront divisées en sous-groupes. Un local sera attitré à chaque groupe avec les ratios habituels et ce sont les enseignants qui se déplaceront de classe en classe.

Les élèves de 4e et 5e secondaire auront la possibilité de suivre quelques cours en ligne et raison de l’espace et de nombreux cours optionnels.

« C’est possible parce qu’on a vu que la propagation était quand même très limitée, que les élèves étaient pas mal plus matures que bien des adultes, très capables d’appliquer des mesures de distanciation. » Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Le retour en classe s’effectuera également dans les Cégeps et universités avec une distanciation d’un mètre et demi.

