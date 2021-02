COVID-19: un nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Un seul nouveau cas de COVID-19 a été déclaré au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures, soit dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Le bilan régional s’établit maintenant à 1539 personnes atteintes depuis le début de la pandémie, dont 30 décès.

Le nombre d’hospitalisations demeure stable à deux.

33 cas sont toujours considérés comme actifs sur le territoire bas-laurentien.

Le scénario est semblable en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors qu’un seul nouveau cas s’ajoute au bilan.

À l’échelle provinciale, 739 Québécois supplémentaires ont contracté la maladie.

Le gouvernement Legault a annoncé mardi que les personnes de 85 ans et plus pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine.

Les Québécois nés en 1936 ou avant peuvent prendre rendez-vous à compter de jeudi pour recevoir leur première dose. Les rendez-vous peuvent être fixés par internet au quebec.ca/vaccincovid ou par téléphone au 1 877-644-4545.

La campagne débutera dans la région de Montréal lundi.

Au Bas-Saint-Laurent, on ignore pour l’instant quand la vaccination de cette tranche d’âge débutera. Le Centre intégré de santé et de services sociaux indique que les détails seront communiqués prochainement.

Néanmoins, 7 000 doses de vaccin seront administrées dans la région au mois de mars.

« Une personne de 85 ans et plus peut prendre des rendez-vous pour Montréal dans la première semaine et pour le reste du Québec ça va être dans la deuxième semaine, alors on fait une priorité pour que tous les 85 ans soient faits à l’intérieur de deux semaines. »

Christian Dubé, ministre de la Santé