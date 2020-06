COVID-19 : un nouveau cas dans le Témiscouata

Après près de trois semaines sans nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, une nouvelle infection s’ajoute au bilan.

Ce nouveau cas a été déclaré dans la MRC du Témiscouata, qui enregistre maintenant six infections depuis le début de la pandémie.

Au total, 49 résidents de la région ont contracté le coronavirus. De ce nombre, 46 sont rétablis et deux sont décédés.

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la situation demeure stable avec 186 cas confirmés. La santé publique rapporte 174 guérisons et neuf décès.

Assouplissement des consignes pour les rassemblements

Québec permettra les rassemblements intérieurs allant jusqu’à 50 personnes à compter du 22 juin.

Les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle et les classes pourront à nouveau accueillir des gens, à condition qu’ils soient assis à 1,5 m les uns des autres et qu’ils ne parlent pas.

La consigne de 2 m sera toutefois de mise dans les halls d’entrée ou les files d’attente.