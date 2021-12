COVID-19: une autre hausse de 15 cas au Bas-Saint-Laurent

15 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent au cours des 24 dernières heures.

Les nouvelles infections sont encore concentrées dans l’est du territoire.

Le CISSS rapporte six nouveaux cas dans Rimouski-Neigette et dans La Matapédia et deux autres dans La Matanie. Un dernier a été confirmé dans la MRC des Basques.

L’éclosion à la Résidence du Sacré-Cœur à Rimouski est stable avec deux travailleurs et deux résidents infectés.

Le nombre de cas actifs est encore à la hausse et se situe à 132.

Toutefois, le nombre d’hospitalisations est à la baisse et seulement une personne est traitée aux soins intensifs à l’hôpital de Rimouski.