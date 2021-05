COVID-19 : Une autre journée de 50 nouveaux cas

Une autre journée de 50 nouveaux cas et plus de COVID au Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS confirme 50 nouveaux cas et une hausse des hospitalisations au cours des 24 dernières heures.

Encore une fois, l'éclosion à l'usine de Viandes duBreton a des effets sur le bilan de Rivière-du-Loup qui totalise 21 nouveaux cas.

Les Basques en compte 9, le Témiscouata 6 et le Kamouraska 3.

Dans l'est du territoire, notons 4 nouveaux cas dans Rimouski-Neigette, 2 dans la Matapédia et un chacun dans La Mitis et La Matanie.

Pour ce qui est des cas actifs, ils sont en baisse de 6 dans Rimouski-Neigette pour se situer à 33.

Il y a en 5 dans La Mitis et La Matapédia et moins de 5 en Matanie.

Le nombre d'hospitalisations est en hausse de 4 pour atteindre 17.

6 personnes sont aux soins intensifs, une augmentation de 3 comparativement au bilan précédent.