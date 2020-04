COVID-19: une cellule matapédienne pour promouvoir les services essentiels

La MRC de La Matapédia met en place une cellule afin de faire connaître les services disponibles pour les personnes vulnérables, en cette période de pandémie de la COVID-19.

Elle regroupe des intervenants des milieux municipaux, politiques, scolaires, communautaires, de la santé et de l'emploi ainsi que la Sûreté du Québec (SQ).

Cette cellule assurera des communications sur une base régulière pour informer la population de l'évolution de la situation et des services offerts sur le territoire.

Pour ce faire, des capsules seront diffusées sur les ondes de la télévision communautaire.

D'autres moyens de communications seront également utilisés afin de rejoindre les personnes isolées ou qui ont un accès limité à Internet, à la radio ou à la télévision.

« On a une préoccupation parmi une clientèle vulnérable, les gens isolés, par exemple, les personnes de 70 ans et plus ou nos petites familles qui sont confinées à la maison et qu'on voit de moins en moins. Ils pourraient avoir des besoins particuliers au niveau alimentaire, au niveau psychologique, à tous les niveaux finalement. »

Par ailleurs, la COVID-19 a entraîné la mise à pied temporaire de neuf employés de la MRC.

« C'est loin d'être des décisions faciles à prendre. Ce n'est pas des gens qu'on voudrait se passer, mais c'est vraiment dans le cadre du travail qu'ils ont à effectuer. On ne peut plus faire de rassemblements, on ne peut plus mobiliser aussi facilement, donc c'est du travail qu'ils ne pouvaient plus effectuer. On ne peut pas garder des gens à travailler à rien faire non plus. »

Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia