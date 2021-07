La situation de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent demeure stable avec aucune nouveauc cas enregistré dans les 24 dernières heures.

Il ne reste que six cas actifs. Ils se trouvent dans la MRC du Kamouraska, des Basques, de La Matanie et de La Matapédia. Il n'y en a aucun dans Rimouski-Neigette, La Mitis, Rivière-du-Loup et le Témiscouata.

Le CISSS ne rapporte aucune hospitalisation.