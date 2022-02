COVID-19: une entreprise rimouskoise contrainte de fermer ses portes

La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur L’Île des moussaillons, une entreprise de Rimouski contrainte de fermer ses portes en raison de difficultés financières.

Avec les fermetures à répétitions et les ouvertures avec capacité d’accueil limitée, le propriétaire du centre d’amusement intérieur David Fournier ne voyait pas d’autres solutions.

« Les mesures sanitaires je les comprends, je les respecte, mais ça fait en sorte qu’au bout de la ligne, on a moins de clientèle et c’est le seul revenu de l’entreprise. Moins de clientèle, ça veut dire moins d’argent pour payer les termes. » David Fournier, propriétaire de L’Île des moussaillons

La jeune entreprise a débuté ses activités un an et demi avant la pandémie. Mais depuis deux ans, David Fournier estime avoir été fermé pendant environ 10 mois.

À nouveau fermé depuis décembre, l’entrepreneur soutient qu’il aurait été irréaliste pour lui d’envisager une ouverture le 14 mars.

« De ce que je comprends, on aurait pu rouvrir le 14 mars, mais mon achalandage c’est décembre jusqu’à avril, indique-t-il. Ensuite ce sont les écoles, mais avec les cas de COVID, on ne sait pas si elles vont réserver, ou si elles vont annuler à la dernière minute. Ensuite on arrive à l’été, qui n’est pas ma saison forte parce que les jeunes jouent plus dehors qu’à l’intérieur. Alors notre possibilité de ravoir de l’achalandage allait seulement en novembre. »