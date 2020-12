COVID-19: une hausse de six cas au Bas-Saint-Laurent

Six nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent qui fait état de 1019 infections depuis le début de la pandémie, dont 23 décès.

Les MRC de Rimouski-Neigette et du Témiscouata enregistrent chacune deux nouvelles infections et La Matapédia et le Kamouraska une.

Aucun patient n’est hospitalisé dans la région pour traiter des symptômes liés au virus.

Selon le directeur régional de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc, il ne faut pas se réjouir trop rapidement de cette baisse marquée du nombre de cas. Il indique qu’un nombre faible de tests de dépistage ont été réalisés dimanche.

« C’est très trompeur, puisque ce matin la nature a repris ses droits et le nombre de cas est remonté à la hausse, donc ce sera dans le bilan de demain. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, ça semble être une journée calme, mais c’est parce que les gens n’ont pas pu se déplacer en aussi grand nombre pour se faire dépister à cause de la tempête. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

234 cas sont toujours actifs sur le territoire bas-laurentien.

Le nombre de prélèvements réalisés lundi s’est rétabli, de sorte que 883 personnes ont été dépistées.