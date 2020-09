COVID-19: une reprise économique plus lente au Bas-Saint-Laurent

La relance économique post-pandémie sera plus lente dans les régions ressources du Québec, dont fait partie le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

C'est ce que prévoit le Mouvement Desjardins. Selon ses dernières prévisions, l'activité économique devrait revenir au niveau d'avant la crise à l'été 2022, sauf en cas de reconfinement général.

« Pour le Bas-Saint-Laurent, on a l’agriculture, la foresterie, la pêche, etc. Ce sont des secteurs qui ont été mis fortement sous pression pendant la pandémie et ça va se poursuivre dans les prochains mois. La reprise économique est bien entamée, mais elle se fait à rythme un peu plus faible que ce qu’on peut observer au Québec. »

Chantal Routhier, économiste sénior au Mouvement Desjardins