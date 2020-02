Dave Lagacé subira son procès devant juge et jury

Au Palais de Justice de Rimouski, Dave Lagacé a finalement opté pour un procès devant juge et jury lundi.

L'individu a été arrêté en juillet 2019 lors d'une vaste opération de lutte au trafic de stupéfiants.

Dave Lagacé fait face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.

Lors de perquisitions dans 2 résidences et un véhicule, les policiers avaient saisi plus de 20 000 comprimés de méthamphétamines, 130 grammes de cocaïne, près de 40 grammes de haschich et plus de 1 500 $ en argent.

L'homme est détenu depuis son arrestation et la date de son procès sera déterminée lors de l'ouverture des prochaines assises criminelles de la Cour Supérieure le 6 avril.