De l'aide pour les proches aidants d'aînés

L’organisme l’APPUI investit 61 M$ pour les trois prochaines années pour continuer d’offrir des services aux personnes proches aidantes d’aînés.

Au Bas-Saint-Laurent, 8 organismes se partagent 1,7 M$ pour la poursuite de 12 projets.

Parmi ceux-ci, mentionnons les centres d’action bénévole de la Mitis et de la Vallée de la Matapédia, le Relais-Santé de Matane et la Société d’Alzheimer du Bas-Saint-Laurent.

Pour la directrice générale du Centre d’action bénévole de la Matapédia, il s’agit d’une annonce positive. Pascale Rioux précise que le financement de son organisation reste le même, mais que le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre seront plus simples.

« C’est quelque chose que l’on souhaitait, parce que ça nous permet de monter un projet pour trois ans et de faire une reddition de compte, mais ne pas avoir besoin de redemander à toutes les années. Donc, on est capable d’embaucher quelqu’un et de lui dire que nous sommes assurés de pouvoir fournir un salaire pour les trois prochaines années. »

Pascale Rioux, directrice générale du Centre d’action bénévole de la Matapédia