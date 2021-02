De nombreuses fermetures en lien avec la tempête

La tempête de neige entraîne plusieurs fermetures dans la région.

Les bureaux administratifs de la Ville de Rimouski sont fermés.

Cela inclut plusieurs bâtiments, dont les bibliothèques, le complexe sportif Desjardins et l'Hôtel de Ville.

Le service de transport Taxibus est également suspendu, de même que le transport adapté et collectif de La Mitis.

Certains services du CISSS ne seront pas offerts en ce mercredi.

L'organisation prendra le soin de contacter les usagers concernés.

Le campus de l'UQAR à Rimouski est fermé, mais les cours à distance sont maintenus.

En ce qui concerne le Cégep, les cours à distance et en présentiel sont suspendus, toutefois, l'établissement demeure ouvert.

À cela s'ajoute la fermeture des Caisses Desjardins de Rimouski et de La Mitis.

Moisson Rimouski-Neigette ne sera pas en mesure d'offrir ses services non plus.

Par ailleurs, l'autoroute 20 et les routes 132 et 232 sont fermées dans les deux directions entre Lévis et Mont-Joli.