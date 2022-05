De nombreux emplois au Bas-Saint-Laurent financés par Emplois d'été Canada

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques annonce qu’un montant d’un million de dollars est accordé par Emplois d’été Canada pour la circonscription.

L’argent permettra la création de 290 emplois pendant la saison estivale.

Maxime Blanchette-Joncas mentionne que ce programme permet à des organismes à but non lucratif, des employeurs du secteur public et à de petites entreprises d’embaucher des jeunes de 15 à 30 ans.

Dans la circonscription voisine d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, la députée Kristina Michaud confirme également un montant d’un million pour la création de 259 emplois.

Les projets d’emplois dans les secteurs communautaire, privé et public ont reçu l’approbation d’Ottawa.

Ils sont offerts sur le site guichetemplois.gc.ca.