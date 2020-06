De nouveaux défis pour les restaurateurs de la région

Votre prochaine visite au restaurant sera très différente de l'avant COVID-19. La majorité des restaurants de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie reprennent vie graduellement cette semaine.

C'est le cas du Ketch à Sainte-Flavie qui a recommencé à accueillir ses clients lundi.

Sans surprise, le coordonnateur des opérations de la microbrasserie, Étienne Gascon, admet que la réouverture presque simultanée de plusieurs dizaines de restaurants est un très grand défi.

« Tu dois arriver rapidement à ton fournisseur, car il a des demandes de tous les restaurants en même temps. C'est énormément d'achat de matériel et d'installation. La demande est tellement élevée qu'une rareté s'installe. En même temps, on tient à être solidaire avec tous les autres qui vivent le même défi. »

Comme pour tous les autres restaurants qui accueillent à nouveau leur clientèle cette semaine, la direction du Ketch se croise les doigts pour l'avenir à court terme.

« C'est un dur coup: fermé pendant plus d'un mois, pas de revenus substantiels comme on était habitué d'avoir, des dépenses qu'on n'avait pas avant, etc. Il y a toutes sortes d'équipements qui ont été achetés. »

Étienne Gascon, coordonnateur des opérations au Ketch