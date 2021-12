De nouvelles formations pour combler des postes vacants en santé au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance trois formations accélérées dans des domaines où le manque de main-d’œuvre est criant.

Les CFP de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup offriront une formation d’infirmière auxiliaire qui s’échelonnera sur 14 mois plutôt que 22. 60 bourses de 20 000 $ sont disponibles et les futures infirmières auxiliaires bénéficieront d’une garantie d’emploi de deux ans. Selon le CISSS, environ 130 postes sont à combler.

Une attestation d’études professionnelles en soutien administratif au secteur clinique sera aussi lancée cet hiver pour une durée de huit semaines. 86 places sont disponibles, assorties d’une bourse de 4 000 $ et d’une garantie d’emploi d’un an. Une centaine de postes sont vacants au sein de l’organisation.

Une cinquième cohorte de futurs préposés aux bénéficiaires sera ouverte en janvier à Rivière-du-Loup. 16 bourses de plus de 9000 $ seront attribuées suivies d’une garantie d’emploi d’un an en CHSLD. Le CISSS estime que cette cinquième cohorte permettra de combler tous les besoins immédiats.

Sur les 202 préposés aux bénéficiaires formés dans les précédentes cohortes, 171 sont toujours à l’emploi, un taux de rétention satisfaisant, selon la conseillère en ressources humaines du CISSS du Bas-Saint-Laurent Katy Pelletier.

« On a environ 85 % de taux de rétention sur nos cohortes de préposés aux bénéficiaires, donc on croit que si on a le même intérêt de gens sur nos autres cohortes, que ça sera bénéfique pour enlever une pression sur la pénurie de main-d’œuvre de notre établissement. Ça va grandement contribuer. »

Katy Pelletier, conseillère en ressources humaines du CISSS du Bas-Saint-Laurent