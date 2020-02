De nouvelles responsabilités pour Kristina Michaud

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia se voit confier les dossiers de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Ces nouvelles responsabilités s'ajoutent à son rôle de porte-parole en matière de Changements climatiques, de Jeunesse et de Sports.

Kristina Michaud sera donc une membre active du Comité permanent de la sécurité publique et nationale où sont étudiés les projets de loi, les politiques et les programmes qui touchent, par exemple, les services de police, les services correctionnels et la protection des frontières canadiennes.

La plus jeune députée du caucus bloquiste croit qu'il s'agit d'une belle marque de confiance de la part du chef du parti, Yves-François Blanchet.

Elle entend aborder plusieurs sujets dont celui de la sécurité des personnes en cas d'urgence, ainsi que les luttes contre la cyberintimidation et la violence fondée sur le sexe.

