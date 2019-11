De nouvelles responsabilités pour les députés du Bloc Québécois

Les députés bloquistes de l'Est-du-Québec reçoivent leurs responsabilités parlementaires.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François-Blanchet, a dévoilé son cabinet fantôme.

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, sera porte-parole du parti en matière de changements climatiques, de jeunesse et de sports.

Elle indique que ces responsabilités lui « collent à la peau », puisque les changements climatiques étaient au cœur de sa campagne électorale et qu'elle est la plus jeune députée du caucus bloquiste.

« Je suis très honorée que M. Blanchet m’ait accordé sa confiance, notamment pour le dossier des changements climatiques. On en a parlé tout le long de la campagne, c’est un enjeu des plus actuels, un enjeu mondial. Donc on va s’assurer de talonner le gouvernement le plus possible en chambre sur ce dossier. »

Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia