De plus belles cours d'écoles au Bas-St-Laurent

Les cours d'école du Bas-St-Laurent reçoivent plus de 600 000 $ pour les mettre au gout du jour.

Le gouvernement du Québec finance 17 projets d'embellissement de cours d'école, la majorité dans les Services scolaires des Phares et des Monts-et-Marées.

Certaines écoles verront l'installation de classes extérieures couvertes, la rénovation des modules ou encore l'aménagement de bas de jardinage et la plantation d'arbuste.

« Investir dans les installations extérieures de nos écoles est une idée gagnante pour tout le monde. Des centaines de jeunes du Bas-Saint-Laurent profiteront de nouvelles cours d’école attrayantes, modernes et sécuritaires. C’est une façon concrète et efficace de les encourager à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée.»

Caroline Proulx, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent