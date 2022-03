Début de la pêche au crabe vendredi

Les crabiers de la zone 17 prendront la mer vendredi à 5 h pour lancer la saison de la pêche.

Malgré un cycle bas, l’Association des pêcheurs de crabe de la zone 17 s’attend à une bonne saison.

Les pêcheurs sont toujours dans l’attente d’une confirmation des quotas de crabe par Pêches et Océans Canada, mais estiment qu’ils obtiendront le statu quo de 1215 tonnes. Il s’agit d’un quota « historiquement bas pour la zone 17 », selon le président Marc Doucet.

« C’est peu, indique-t-il. Pour la zone 17, c’est une pêche qui se fait depuis 35 ans ici dans l’estuaire, et ce sont les quotas les plus bas jamais vus. C’est suite à une grosse baisse qu’on a vu en 2019, mais le crabe, c’est des cycles de 7 à 8 ans de hausses et de baisses. »

Si la température permet aux crabiers de prendre la mer comme prévu vendredi matin, Marc Doucet s’attend à ce que les consommateurs puissent avoir du crabe dans leur assiette dès samedi soir.

« On sait qu’il annonce un peu de neige et du vent vendredi, donc les capitaines ne prendront pas de chance pour faire des opérations non sécuritaires. Si le départ se fait vraiment à 5 h comme prévu, on peut s’attendre à ce que samedi soir il y ait du crabe disponible dans les poissonneries. » Marc Doucet, président de l’Association des pêcheurs de crabe de la zone 17

Il anticipe une hausse du prix au débarquement qui aura certainement un impact sur le prix pour les consommateurs.