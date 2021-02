Début de la vaccination de masse au Bas-Saint-Laurent le 8 mars

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce que la vaccination massive dans la région s’amorcera progressivement à compter du 8 mars.

Le CISSS a obtenu l’autorisation pour débuter la vaccination de la population générale auprès des personnes de 80 ans et plus.

10 000 Bas-Laurentiens de cette tranche d’âge, excluant les résidents des CHSLD et des résidences pour personnes âgées qui sont déjà vaccinés, pourront recevoir leur première dose, selon la directrice régionale de la vaccination, Murielle Therrien.

La période sur laquelle s’échelonneront les injections pour cette portion de la population est tributaire des arrivages.

« Avec ce qu’on a de confirmé du côté de Pfizer, on aura minimalement 4000 personnes de 80 ans et plus qui seront vaccinées pour le mois de mars. À cela s’ajouteront les vaccins de Moderna. »

Murielle Therrien, directrice de la vaccination COVID pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent