Début de la vaccination imminent à Rimouski

La vaccination des 80 ans et plus débutera officiellement le 18 mars à Rimouski.

Le site où se dérouleront les opérations a finalement été confirmé par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Les personnes qui ont réservé leur place pour le mois de mars recevront leur première dose à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X.

La campagne se déplacera ensuite au BMR de l’avenue Léonidas dès le mois d’avril dans un local de 14 000 pieds carrés inutilisé par le commerce.

La vaccination à Rimouski emboîtera le pas au début de la campagne le 11 mars dans le Kamouraska et le 12 mars dans La Matanie.

Par ailleurs, 2000 nouvelles cases de rendez-vous ont été ajoutées hier. Elles s’additionnent aux 7500 déjà annoncées. C’est amplement pour vacciner les 10 000 personnes de 80 ans et plus recensées et des proches aidants de 70 ans et plus.

En date d’hier, plus de 6700 places étaient déjà réservées, selon le CISSS. Les personnes de cette tranche d’âge peuvent s’inscrire sur le web au Quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Jusqu’à maintenant, 5,86 % de la population bas-laurentienne a été vaccinée. Il s’agit d’une proportion supérieure à la moyenne provinciale de 4,85 %.

Certaines régions comme l’Abitibi, la Gaspésie et la Côte-Nord ont un meilleur pourcentage en raison de leur nombre plus important de communautés isolées, selon le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel. Il indique cependant que ce retard sera comblé dans les prochaines semaines. « Mars va donner un élan et ça va débouler par la suite », assure-t-il.