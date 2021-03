Début de relâche difficile sur les routes de l'Est-du-Québec

Un début de semaine de relâche difficile sur les routes de plusieurs secteurs de l’Est-du-Québec. Plus on se déplace vers l’est, plus les accumulations de neige et les vents seront importants.

Au Bas-Saint-Laurent, Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 cm. Plus à l’est, le secteur de Matane pourrait recevoir entre 20 et 40 cm alors que la vallée de la Matapédia attend entre 30 et 50 cm.

Les forts vents feront chuter la température dans les prochaines heures.

De la poudrerie, parfois généralisée, réduira la visibilité et compliquera les déplacements.

« Les vents forts du nord se lèveront ce soir et feront chuter la température autour de -15. Dans le Bas-Saint-Laurent, ce seront des vents de 50 km/h ce qui entraînera un refroidissement éolien de -30°, donc c’est tout un changement. » Marie-Ève Giguère, météorologue Environnement Canada

Selon la Sûreté du Québec, les déplacements sont déconseillés vers la péninsule gaspésienne, puisque les conditions routières sont particulièrement difficiles.

Les vents persisteront dans la journée de mardi, les automobilistes sont appelés à la prudence également pour demain.