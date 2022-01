Décembre sous le signe de la douceur

Le dernier mois de l’année 2021 a été marqué par la douceur et la faible quantité de neige reçue au Bas-Saint-Laurent.

Selon Environnement Canada, le mois s’est terminé 1,5° au-dessus de la normale avec une température moyenne de -5,8° à Mont-Joli. Habituellement, le mercure se situe en moyenne à -7,3°.

« Ce sont des températures au-dessus de la normale, encore une fois. L’automne a été au-dessus de la normale, cette tendance s’est poursuivie en décembre. » Jean-Philippe Bégin, météorologue Environnement Canada

La journée la plus chaude du mois a été enregistrée le 17 décembre avec un mercure à 9,5°.

La région a reçu environ deux fois moins de neige qu’à l’habitude en décembre. 32 cm de neige sont tombés à Mont-Joli, alors que la normale est de 70 cm. « Lorsqu’on va plus à l’intérieur des terres, les quantités sont plus près des normales. Près de la côte, en raison des températures plus près de zéro et au-dessus de zéro, ça a donné un peu plus de pluie », souligne le météorologue Jean-Philippe Bégin.

La plus importante quantité de neige est tombée le 22 décembre, alors qu’Environnement Canada a enregistré 12 cm.

Retour du froid en janvier

Les premiers jours de janvier ne s’inscrivent pas dans la continuité de la douceur observée en décembre. L’hiver s’installera bel et bien dans les prochains jours.

« Dans les prochains jours, on ne sera pas en reste côté froid, indique M. Bégin. À partir du début de la semaine prochaine, ce sera très froid, définitivement les températures les plus froides depuis le début de l’hiver. »