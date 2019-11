Déclaration d'urgence climatique: des citoyens demandent des comptes à la Ville de Rimouski

Un an après la reconnaissance de l'urgence climatique par la Ville de Rimouski, un groupe de citoyens se dit toujours préoccupé par les délais de mise en place des différentes initiatives.

Mobilisés lors de la séance du conseil municipal lundi soir, ils demandent à la Ville de passer en deuxième vitesse pour appliquer des mesures concrètes afin de lutter contre les changements climatiques.

Annie Coyouette de Rimouski en transition salue les initiatives entreprises, mais croit que ce sont des « petits pas » et qu'il est grand temps de « passer à l'action avec des mesures concrètes ».

Le maire, Marc Parent, rappelle le budget de 250 000 $ qui a été débloqué pour développer des initiatives environnementales. « Je pense que plusieurs seront aussi heureux lors du dépôt du budget 2020 », laisse-t-il entendre.

Il indique également que Rimouski est précurseur en termes de compostage. « Parmi les villes comparables, Rimouski est la ville qui enfouit le moins de matières par personne au centre d'enfouissement technique. »

Maude Parent, journaliste Bell Média | Marc Parent, maire de Rimouski

La Ville souhaite également poursuivre sur sa lancée d'interdire les sacs en plastique à usage unique. « On a mis en place un sondage auprès des commerçants pour mieux comprendre quelles sont les embûches et les délais nécessaires pour s’adapter à cette nouvelle réglementation, qui est imminente ».

L’interdiction du styromousse demeure toutefois une question plus complexe pour éviter les impacts sur les commerçants, selon le maire.

Plusieurs citoyens se disent, toutefois, déçus que ces actions ne soient toujours pas mises en application.

Le groupe de citoyens questionne également la position des élus, qui se disent, pour la plupart, en faveur de la venue d'un Costco à Rimouski.

Marc Parent se défend en soulignant qu’une forte proportion de la population attend l’arrivée de Costco à Rimouski et qu’il y aurait des retombées économiques importantes pour la Ville.

« Ça va amener des gens qui viennent de la Côte-Nord et de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick. Ces réalités ont effectivement des impacts sur les gaz à effets de serre et le rôle des élus est de trouver des compromis qui peuvent être acceptables socialement par la majorité des citoyens. »

