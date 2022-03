Déclenchement d'une investiture du PQ à Rimouski

Il y aura une investiture du Parti Québécois dans la circonscription de Rimouski dans les prochaines semaines.

Le chef péquiste en a fait l’annonce vendredi après-midi à Rimouski, une semaine après la confirmation du retrait du député actuel Harold LeBel à la fin de son mandat.

Accompagné du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, il a mentionné que deux candidats ont manifesté leur intérêt et que d’autres sont attendus. Aucun nom n’a cependant été confirmé.

Comme Rimouski est un Château fort péquiste depuis 1994, Paul St-Pierre Plamondon indique que la circonscription est très importante pour le parti. Il se dit confiant en vue des élections.

« On pense que la personne qui va gagner ce processus d’investiture, c’est probablement la personne qui sera le ou la député.e de Rimouski six mois plus tard. C’est une sélection qui a beaucoup d’impact pour la suite. » Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois

Le député du comté voisin, Pascal Bérubé, partage la confiance de son chef.

Noovo Info | Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois et Alain Dion, président de l'exécutif du PQ dans Rimouski

Il croit que la personne qui remplacera Harold LeBel devra être près de la population comme le député actuel l’est depuis huit ans. « Quand on représente un comté comme Rimouski ou Matane-Matapédia, on n’a pas le choix d’être près des gens et de leur réalité. Les gens qui nous ont approchés veulent incarner cet idéal qui fait en sorte qu’on n’est pas des députés comme les autres au Bas-Saint-Laurent. […] Harold LeBel est un grand député, je pense que c’est reconnu de tout le monde à Rimouski. Mais les gens se révèlent à travers la fonction et je crois qu’on aura quelqu’un de fantastique à présenter à la population. »