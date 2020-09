Défi des Monts: la Fondation du CHRR veut attirer plus de participants

Desjardins s'associe à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski et présente un avantage supplémentaire à participer au Défi des Monts. Ensemble, ils lancent la Ristourne Achat local.

Chaque personne qui atteindra son objectif financier recevra des coupons, d'une valeur de 10 $ chacun, échangeables dans 12 commerces locaux. En tout, plus de 3 500 $ sous forme de chèques cadeaux seront remis aux participants de l'activité.

« La Ristourne Achat local sera déclenchée pour tous les participants qui atteindront la somme de 150 $ en levée de fonds pour les adultes et de 50 $ en levée de fonds pour les enfants. L’objectif financier est de 25 000 $. On va acquérir un équipement qui favorisera la réhabilitation des patients à l’unité d’ACV beaucoup plus rapidement. »

Stéphanie Boulianne, directrice générale de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski