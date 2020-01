Des affiches électorales oubliées dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Près de trois mois après l'élection fédérale d'octobre 2019, des affiches électorales sont toujours bien visibles dans la circonscription d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.

Des pancartes de la candidate du Parti conservateur du Canada, Natasha Tremblay, ont récemment été observées sur le boulevard Saint-Benoît Ouest à Amqui, entre autres.

Pourtant, selon la règlementation municipale, une affiche électorale doit être retirée dans les 5 jours suivant la date du scrutin.

« La Ville va se déplacer et enlever les quelques pancartes restantes. À la base, c’est une responsabilité appartenant aux candidats et candidates. Si on a de la difficulté à les rejoindre, nous allons enlever les affiches nous-même. Nous allons suivre le dossier au courant des prochains jours pour s’assurer, qu’après trois mois, on passe à autre chose. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui