Des ajouts importants pour le développement économique régional

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette est très satisfait de la création du réseau Accès entreprise Québec.

Francis St-Pierre précise que l'investissement du gouvernement Legault permettra à la Société de promotion économique de Rimouski d'embaucher deux personnes supplémentaires qui travailleront au développement de toute la MRC.

Québec octroie 97,5 millions sur une période de 5 ans dont 90 millions serviront à ajouter des ressources dans toutes les MRC du Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC auront l'opportunité d'ajouter du personnel dédié aux entrepreneurs et au développement économique.

« Trouver de l'argent pour en prêter à travers nos organismes de développement économique c'est pas un problème. On a un fonds qui nous vient du gouvernement du Québec et un autre qui nous vient du Fonds de solidarité de la FTQ alors on a de l'argent pour le prêter. Mais nos équipes sont vraiment à bout de souffle et ces embauches seront une véritable bouffée d'air frais. »

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette et maire de St-Anaclet Francis St-Pierre: