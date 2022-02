Des assouplissements insuffisants selon une agence de voyages de Rimouski

Une propriétaire d’agence de voyages à Rimouski se réjouit des assouplissements pour les voyageurs canadiens, mais déplore que l’utilisation d’un test rapide demeure requise pour revenir au pays.

« Ce n’est pas la totale, mais c’est déjà un grand pas », commente la propriétaire de l’agence Club Voyages Inter-Monde, Annick Decourval.

« Les gens ont énormément de questions. Leur crainte souvent c’est de rester pris à destination avec un test positif. Le gouvernement a enlevé les tests PCR pour revenir au Canada, par contre, les tests antigéniques doivent encore être passés, donc si celui-ci est positif, on revient au même point de départ. » Annick Decourval, propriétaire de Club Voyages Inter-Monde

Elle précise également que la levée du passeport vaccinal au Québec ne touche pas les voyages. Celui-ci est toujours requis pour prendre l'avion.

Mme Decourval voit tout de même un peu d’espoir, particulièrement après une période aussi difficile que celle causée par le début de la vague Omicron, qu’elle qualifie de « descente aux enfers ».

Elle constate néanmoins que la situation s’améliore pour les agences de voyages. Le téléphone sonne et les réservations reprennent. « On n’a jamais arrêté complètement. Même quand les frontières étaient fermées et que les avions étaient cloués au sol, des gens devaient quand même voyager pour affaires, on en a fait voyager d’autres au pays, mais on ne vend plus un voyage aussi facilement qu’avant. »