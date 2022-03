Des assouplissements qui tombent à point pour la relâche

Soupire de soulagement pour les salles de spectacle de la région qui peuvent accueillir les spectateurs au maximum de leur capacité depuis lundi.

Pour Diffusion Mordicus, les assouplissements tombent à point alors que la programmation de la semaine de relâche est bien chargée à la salle Jean-Cossette d’Amqui.

« C’est une bonne nouvelle surtout pour le spectacle de Passe-Partout ou c’est à guichet fermé. On a d’ailleurs plusieurs spectacles à guichet fermé d’ici le mois de juin. Ça nous donne donc moins de travail et plus d’assurance pour présenter les spectacles et préparer la programmation. » Michel Coutu, directeur général de Diffusion Mordicus

Vendu depuis deux ans, le spectacle devait se tenir en 2020, puis a été reporté. Le directeur général de Diffusion Mordicus, Michel Coutu, se réjouit que le spectacle puisse se tenir dans une salle comble, sans quoi il estime qu’un important travail de réorganisation aurait été nécessaire. « Si on n’avait pas pu être à pleine capacité, on aurait probablement dû faire une deuxième représentation et travailler fort pour replacer les gens dans des heures différentes. »

Les dernières mesures permettaient aux spectateurs de décider s’ils souhaitaient être séparés par un siège libre ou non. Selon Michel Coutu, aucune demande en ce sens n’avait été formulée. « Ça augure très bien et ça montre que les gens sont prêts à revenir en salle de spectacle. »