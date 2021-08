Des citoyens aménagent une rampe d'accès à la rivière Rimouski

Un regroupement de citoyens engagés a inauguré, jeudi, une rampe d’accès à l’embouchure de la rivière Rimouski pour la mise à l’eau d’embarcations nautiques.

Des discussions sont en cours depuis de nombreuses années pour mettre en place un aménagement donnant accès à la baie de Rimouski. La Ville avait entamé des démarches en janvier dernier avant d’abandonner le projet. Le ministère des Transports a finalement accepté d’installer une rampe de mise à l’eau du côté nord du pont de la rivière Rimouski juste avant le début des travaux prévus pour réparer l’infrastructure.

Cela n’a pas empêché le collectif de développer une solution jugée « essentielle » pour le secteur récréotouristique rimouskois. Il s’agit d’un « rêve », selon Armand Dubé, qui garantit un accès sécuritaire.

« C’est un aménagement tellement de base pour une ville qui se dit ''ville maritime'', alors qu’on n’a même pas la possibilité d’avoir accès à la baie de Rimouski, à l’île Saint-Barnabé, au milieu touristique environnemental maritime. On trouvait que c’était un non-sens. On le fait dans la logique d’attrait touristique. » Armand Dubé, citoyen engagé

Jean-François Dubé, Marcel gagné, Jean-Louis Chaumel et Armand Dubé

Après des discussions positives avec la Ville, le ministère des Transports et le ministère de l’Environnement, le mécène Marcel Gagné a défrayé les coûts nécessaires à la réalisation du projet. « Imaginez-vous, un citoyen qui paie de sa poche un aménagement qui va profiter à tout le monde », souligne Armand Dubé en parlant de son collègue.

« La rampe est là pour rester », assure Marcel Gagné.

Le guide professionnel en tourisme d’aventure, Jean-François Dubé, se réjouit de l’initiative. Il rappelle cependant quelques règles de sécurité. « On est en 2021 et il y a encore des gens qui ne portent pas leur veste de sauvetage. […] Quand on parle d’un kayak de mer ou d’une planche à pagaie, c’est une embarcation, donc on doit se conformer aux obligations d’avoir du matériel et de l’équipement dans des embarcations. »

Maude Parent, Noovo Info

L’enjeu du stationnement

Les espaces pour garer les véhicules aux abords de la nouvelle rampe d’accès appartiennent à Hydro-Québec et des pancartes restreignent l’utilisation aux détenteurs de vignettes. Un stationnement « inutilisé depuis des années », selon le collectif. Cet enjeu n’empêche pas le mécène d’aller de l’avant avec un important engagement.

« Je garantis que n’importe quel usager qui viendra profiter de la rampe de mise à l’eau, s’il a des problèmes parce que son véhicule est remorqué, j’assume entièrement ses frais. » Marcel Gagné

Juste à temps pour le 325e

L’activité Le vieux quai revit se tiendra samedi à l’embouchure de la rivière dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de la Ville de Rimouski. La population est invitée à la rampe de mise à l’eau pour profiter d’activités nautiques.

De l’animation est de la musique sont aussi au programme.

La rampe est inaugurée juste à temps pour la tenue de l’événement. « On veut reconstituer la fébrilité de la naissance de Rimouski qui a eu lieu, autrefois, à l’embouchure de la rivière », explique l’organisateur Jean-Louis Chaumel.