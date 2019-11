Des concessionnaires automobiles rimouskois se mobilisent pour la Fondation du CHRR

Huit concessionnaires automobiles contribuent à la campagne de dons majeurs de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, lancée en septembre 2018.

Un montant totalisant 175 000 $ est versé conjointement par Lamontagne Auto, Rimouski Hyundai, Rimouski Nissan, Volkswagen Rimouski, Michaud Automobiles, Rimouski Toyota, Rimouski Mitsubishi et Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac.

« Honnêtement, nous sommes un groupe très uni. Il n’y a pas de chicanes entre nous, on se croise dans des congrès et on se parle pour s’entraider sur certains dossiers. On est l’exemple de la compétition saine. »

Francis Lamontagne, président de Lamontagne Auto et porte-parole du groupe de concessionnaires-donateurs