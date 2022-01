Des confinements de plus en plus difficiles pour les aînés

Si les jeunes peuvent reprendre leurs sports, les aînés demeurent confinés, sans la possibilité de prendre part à des activités sociales.

Antonine Michaud aura 78 ans le mois prochain. Elle siège au conseil d’administration du Club des 50 ans et plus de St-Yves à Rimouski. Depuis le début de la pandémie, elle tente tant bien que mal d’organiser des activités de danse, de Zumba, de yoga et de conditionnement physique, parfois à l’intérieur, parfois à l’extérieur, pour faire bouger les aînés.

Mais depuis deux ans, les occasions d’y participer sont rares en raison du confinement.

Difficile également de mettre sur pied des cours en ligne, puisque les personnes âgées ne sont pas toutes à l’aise avec les différentes plateformes.

Mme Michaud voit ses compères, habituellement actifs, vieillir prématurément en raison de l’absence d’activités leur permettant de bouger et de socialiser. Elle-même dit se sentir moins en forme depuis deux ans. « On ne sort pas, on ne va même pas faire l’épicerie, on commande les quelques médicaments qu’on prend en ligne. Ça cause des problèmes qu’on n’avait pas avant. Je commence à faire de l’eczéma et à perdre mes cheveux à cause du stress. »

« Les gens de notre club sont actifs et sont en forme. Depuis deux ans, on a l’impression d'être des ours, on nous hiberne en hiver et on nous sort au mois de juin, ça n’a pas de bon sens. On s’est rendu compte que des personnes perdent du cognitif parce qu’ils n’ont plus de repère, ils ne socialisent pas, on n’a plus d’activité, on ne bouge pas du tout. » Antonine Michaud

Elle estime les confinements successifs pèsent sur leur moral. « Le gouvernement ne veut pas qu’on sorte pour ne pas qu’on meure, mais on est quand même en train de mourir à petit feu. »

Un peu d’espoir

Les membres du Club des 50 ans et plus avaient eu une lueur d’espoir l’automne dernier, alors que les activités de pétanque et de jeux de poches avaient pu reprendre pour une première fois depuis le début de la pandémie.

Le Club appliquait des mesures strictes pour protéger ses membres : lavage de mains à répétition, port du masque, distanciation de plus de deux mètres, fermeture des vestiaires, aucun prêt d’équipement.

Les inscriptions pour le mois de janvier étaient déjà terminées et les contrats étaient signés avec les instructeurs de Zumba et de conditionnement physique. Le 17 décembre, le Club a dû fermer ses portes à nouveau.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, déplore l’absence d’assouplissements pour contrer l’isolement des aînés.

« Depuis le début de la pandémie, la vie sociale et active de bien des gens âgés a considérablement ralenti. Au rythme des confinements, de nombreux aînés font moins d’activité physique. Certains n’en font carrément plus du tout, ce qui a une incidence directe sur leur autonomie. » Harold LeBel, député de Rimouski

Comme les personnes de 65 ans et plus représentent le quart de la population bas-laurentienne, il croit qu’une proportion trop importante de résidents sont affectés par les restrictions sanitaires.