Des coups de fils aux aînés du Bas-saint-Laurent

Après avoir contacté plus de 50 000 aînés au début du confinement, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent procède actuellement à une deuxième vague d'appels.

Jusqu'à la mi-mai, les autorités de la santé prévoient rejoindre près de 40 000 personnes âgées de 70 et plus.

Cette initiative vise à faire un suivi auprès de cette clientèle et à identifier leurs besoins de santé physique ou psychosociaux, entre autres.

« Le confinement peut avoir des impacts dans les premières semaines, mais, quand ça dure plus longtemps, il peut avoir encore plus d'impact, par la suite. La première fois, des gens allaient bien et étaient supportés par des proches. On voulait voir, deux ou quatres semaines plus tard, comment ça se passait, même si on leur avait laissé un numéro à rejoindre si des choses allaient moins bien. Si leur situation était toujours la même. »

Jean-Philippe Levasseur, coordonnateur au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent