Des dépenses élevées au 4e trimestre pour Maxime Blanchette-Joncas

Le député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata, Les Basques, figure parmi les députés ayant déclaré le plus de dépenses dans le dernier trimestre.

Maxime Blanchette-Joncas a dépensé plus de 75 000 $ entre janvier et mars 2021

C'est environ 30 000 $ de plus que ces homologues du Bloc Québécois dans la région alors que Kristina Michaud et Marilène Gill affichent des dépenses se situant autour de 44 000 $

Selon le député, ce sont des dépenses non récurrentes, comme l'achat d'un système d'alarme pour le bureau ou le remboursement des frais internet des employés en télétravail.

On remarque qu'il y a plusieurs dépenses qui auraient dû être affichées dans les trimestres précédents. Cependant, si on regarde les derniers trimestres, on accumule les montants, les dépenses sont dans la moyenne.

Maxime Blanchette-Joncas, député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata, Les Basques