Des enseignants insatisfaits de leurs conditions au Cégep de Rimouski

Des enseignants du Cégep de Rimouski se sont mobilisés dans le stationnement de l’établissement, mercredi, pour dénoncer le blocage dans les négociations de leur convention collective.

Le syndicat accuse la partie patronale de profiter de la crise sanitaire pour étirer les négociations. Les enseignants veulent être entendus malgré le contexte de confinement.

« Je pense qu’ils veulent utiliser la pandémie pour nous considérer comme muselés et malheureusement on ne l’est pas », indique le responsable de la coordination au syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski (SEECR), Alain Dion.

Il dénonce le manque de reconnaissance du Comité patronal de négociation des collèges, alors que les profs ont fait des pieds et des mains pour poursuivre la session à distance.

« Ils nous laissent poireauter et ça c’est frustrant parce que dans le contexte où les profs se sont démenés comme des fous depuis le mois de mars pour sauver la session, pour permettre à des jeunes de diplômer, on a reviré nos cours de bord, on a développé des pédagogies d’enseignement à distance et là on se retrouve avec une partie patronale qui ne nous respecte pas. » Alain Dion, responsable de la coordination au SEECR

Alain Dion, responsable de la coordination est des pratiques syndicales au SEECR

Le syndicat refuse d’entamer la prochaine session dans les mêmes conditions. Il demande un allégement de la tâche, plus de ressources pour soutenir les étudiants en difficulté et un meilleur encadrement pour l’enseignement à distance. « On ne peut pas tout faire ça sur notre bas sans soutien et, pour l’instant, il n’y a rien, martèle Alain Dion. Le ministère n’est même pas prêt à mettre l’argent pour couvrir les coûts supplémentaires de la pandémie. Recommencer une année dans ces conditions-là c’est impensable. »

